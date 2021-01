I COSTI

PORDENONE Un milione 176 mila euro al 31 ottobre che dovrebbe diventare 8 milioni 292 mila entro la fine di questo anno. È la fotografia scattata dalla Azienda sanitaria Friuli Occidentale che cristallizza l'ammontare dei costi sostenuti per il personale operativo durante l'emergenza Covid. In seguito alla pandemia erano emerse gravi problematiche nel garantire la continuità terapeutico-assistenziale e l'erogazione dei servizi. Asfo è intervenuta, già a inizio emergenza, con una serie azioni volte a dotare le strutture delle risorse necessarie. Un atto doveroso in quanto si era registrato un notevole incremento delle attività assistenziali, con particolare riferimento alle aree dell'emergenza e urgenza, delle malattie infettive, della pneumologia, della prevenzione, nonché di alcuni reparti di degenza.

LE ASSUNZIONI

Per dare il via alla graduale implementazione di personale sono stati adottati, da marzo a dicembre scorso, ben 24 provvedimenti di decreto con i quali si è instaurata una serie di rapporti di lavoro dipendente e di contratti di diritto privato. In tutti i casi si sono utilizzate graduatorie concorsuali o di avviso pubblico. In aggiunta sono state intraprese manovre di reclutamento eccezionale. «Il quadro è in continua evoluzione - emerge dal documento Asfo - perché non si esclude l'adozione di ulteriori azioni rapide e mirate al fine di reclutare con assoluta sollecitudine altro personale necessario a fronteggiare la complessità del momento». A fronte di un finanziamento statale all'intero comparto sanitario del Friuli Venezia Giulia che ammonta a circa 55 milioni 497 mila euro, risulta che la Asfo al 31 ottobre ne ha utilizzati solo un milione 176 mila per il personale operativo durante il regime Covid, ma stima di moltiplicare questo importo per circa 7 volte entro il 31 dicembre, arrivando a circa 8 milioni 292 mila euro, quota che comprende il costo del personale interinale (stima per euro 296 mila, importo non finanziato). Gli ultimi due mesi dell'anno si rivelano decisivi e travolgenti per il rendiconto dei finanziamenti Covid.

GLI IMPORTI

Tra gli importi spesi al 31 ottobre figurano 656 mila euro per il potenziamento della rete territoriale mediante l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati e non, quota che secondo la stima dell'Asfo a fine anno ammonterà a un milione 37 mila euro; nella voce di spesa dedicata al personale già assunto per incremento posti letto terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, non risulta stranamente alcun importo a fine ottobre, ma tra novembre e dicembre si stima di sostenere un costo di 3 milioni 88 mila euro. Stessa cosa per la remunerazione del trattamento accessorio disagio e incentivi al personale direttamente impiegato nella attività di contrasto all'emergenza: zero a ottobre, ma 731 mila a dicembre: sono stati pagati i Premi Covid. Per il potenziamento della rete territoriale (infermieri di famiglia, comunità, incentivi ai medici di medicina generale per avvalersi di infermieri, potenziamento delle Usca, Unità speciali di continuità assistenziale), se a fine ottobre non figura alcun importo, a fine anno si dovrebbe spendere un milione 244 mila euro.

Alessandra Betto

