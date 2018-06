Ospedali, il piano ferie evita il taglio di letti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RINVIOPORDENONE Nuovo rinvio, dopo l'incontro di ieri tra i vertici dell'Azienda sanitaria 5 e le organizzazioni sindacali, sul piano ferie del 2018. Nell'incontro - per l'approfondimento e la firma si è rinviato al 13 giugno - la direzione ha comunque garantito la possibilità di usufruire delle ferie per tutto il personale. Una bozza di piano sarebbe già stata predisposta anche perché con l'inizio di giugno solitamente prende avvio la turnazione delle ferie per il personale dei diversi reparti negli ospedali provinciale e nei distratti...