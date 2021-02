NEGLI OSPEDALI

PORDENONE Il calo dei posti letto occupati nei reparti Covid che si registra a livello regionale (ieri erano scesi a 475) comincia a portare uno spiraglio di luce anche al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La riduzione dei ricoveri ha fatto scendere il numero di posti letto occupati nelle Medicine e in Pneumologia a poco più di cento. Resta invece ancora molto alta la tensione nelle Terapie intensive: sia i posti di Pordenone (destinati tutti a pazienti Covid) che quelli dell'ospedale di San Vito sono ancora pieni. E su questo fronte sta preoccupando la permanenza della necessità di cure intensive, causate in particolare da difficoltà respiratorie, che si manifestano in pazienti che si sono negativizzati anche da parecchi giorni. Segno che, almeno in alcuni casi, la malattia più lasciare conseguenze importanti sul sistema respiratorio anche a lungo.

MENO PRESSIONE

Da oltre una settimana la pressione nei Pronto soccorso scende. Almeno nei casi di pazienti che vengono riscontrati positivi al coronavirus e che abbisognano di ricovero. Conseguenza diretta di questa situazione l'alleggerimento nei reparti delle aree mediche e della pneumologia. A ieri il numero di ricoverati era sceso a circa 110 pazienti. Un dato che certo conforta se paragonato agli oltre duecento ricoverati con il Covid cui si era arrivati all'inizio del mese di gennaio (dopo un periodo molto pesante che era cominciato già a ottobre) ma che non fa affatto né cantare vittoria né calare la guardia al personale medico e infermieristico. Si stanno però attuando alcune misure logistico-sanitarie al fine di rispondere meglio alle diverse altre patologie per le quali i ricoveri sono stati in sofferenza. Una ventina di posti letto no-Covid, in un'area isolata, sono già stati riconvertiti e anche già occupati da pazienti con diverse patologie che fanno però sempre riferimento all'area internistica. Anche a Spilimbergo i posti Covid sono diminuiti a una ventina: l'ospedale rimane ancora comunque destinato esclusivamente a casi Covid. Ancora in affanno la Medicina di San Vito (uscita già da diversi giorni dall'emergenza della quarantena) che accoglie ancora un'ottantina di pazienti internistici no-Covid occupando anche parte della Chirurgia. Per tornare alla normalità con i circa 50 posti letto ci vorrà parecchio tempo. Un dato positivo: negli ospedali pordenonese l'adesione dei sanitari alla vaccinazione è stata molto alta. Un segnale arriva anche dal fatto che da almeno dieci giorni non si registra nessun nuovo caso di positività tra gli operatori.

d.l.

