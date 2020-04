OSPEDALE

PORDENONE L'ingresso dell'ospedale simile a quello di un aeroporto, con ampie concessioni alle soluzioni ultratecnologiche. Un hub permanente per effettuare i tamponi in tempi rapidi ai pazienti sospetti senza doverli rintracciare casa per casa. E le tende saranno sostituite da dei container, che renderanno l'idea dei tempi necessari per archiviare davvero l'emergenza. Ecco come si trasformerà la macchina dell'assistenza sanitaria pordenonese in vista di una delicatissima fase due, nella quale non solo bisognerà pensare al ritorno al lavoro, ma soprattutto ad evitare di riportare le lancette della storia recente all'inizio di marzo, cioè al momento critico del contagio. Tutte queste operazioni saranno necessarie per garantire un passaggio fondamentale: la ripartenza di tutte le attività dell'ospedale che sono state sospese per fare spazio alla cura dei malati di Covid-19.

IL PROGETTO

Ieri mattina, durante l'unità di crisi che ha visto partecipare in videoconferenza i vertici dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, è stata ufficializzata una decisione: dal 4 maggio ripartirà l'attività ambulatoriale. C'è il via libera alle migliaia di visite programmate che erano state congelate durante la fase calda dell'emergenza. Ed è una notizia che tocca da vicino tanti cittadini della provincia. Consulti dal cardiologo, esami importanti e cruciali per la prevenzione delle malattie, analisi pre-operatorie: ripartirà tutto, ma bisognerà garantire che lo si faccia in assoluta sicurezza. E l'impresa sarà titanica. La rivoluzione partirà da un concetto: nessuno dovrà sostenere una visita specialistica - di routine e non - se prima dell'ingresso in ambulatorio presenterà sintomi tipici del Covid-19. Come fare, però, per capirlo? E' per questo che l'ingresso dell'ospedale dovrà sembrare più un aeroporto hi-tech che un polo medico. La scelta di cui si è discusso ieri si muove a metà tra gli scanner termici e dei veri e propri portali in grado di rilevare in modo digitale la temperatura dei visitatori e dei pazienti. Un'operazione costosa, ma allo stesso tempo una misura di sicurezza imprescindibile per non esporre l'ospedale a un rischio praticamente quotidiano. E chi avrà una temperatura di 37,5 gradi o superiore sarà costretto a rimanere fuori e a rinunciare alla visita.

LO SMISTAMENTO

A quel punto, però, sorgerà un secondo problema, non di poco conto. Un paziente sospetto con una temperatura corporea più alta della norma, infatti, non potrà essere rispedito a casa. Al momento le Usca (le unità esterne incaricate di curare il Covid-19 a domicilio che partiranno oggi) non hanno la possibilità tecnica di rincorrere i sospetti e praticare loro il tampone nella propria abitazione. Servirà quindi un luogo fisico nel quale far rimanere i pazienti in attesa del test. E in ospedale a Pordenone mancano gli spazi necessari. Ci sarebbero a San Vito, dove si immagina di riservare a questa attesa una porzione dell'atrio principale, ma non nel capoluogo. Ecco allora che sempre ieri si è parlato di un'evoluzione dell'hub realizzato nei pressi del polo fieristico di viale Treviso. Da una struttura provvisoria si potrebbe passare a uno snodo semi-definitivo per l'analisi rapida dei casi. In quel modo si potranno dirottare lì i pazienti sospetti, i quali poi sarebbero curati a domicilio una volta ottenuto il risultato del tampone. Una procedura simile sarà applicata per gli ingressi nei reparti di Pronto soccorso degli ospedali. Le tende della Protezione civile, però, saranno sostituite da container più confortevoli, dal momento che almeno per alcuni mesi sarà necessario sorvegliare attentamente ogni paziente in ingresso ed evitare errori che nel recente passato hanno provocato l'ingresso non desiderato del Coronavirus in reparto.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

