OSPEDALE

PORDENONE L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale rinforza la sua prima linea di difesa anti-Coronavirus sul territorio, e lo fa affiancando alle Usca (le unità speciali di continuità assistenziale) cinque Covid team, uno per ogni distretto. Si tratta di una task force aziendale deputata alla gestione dell'emergenza che avrà il compito di intercettare i casi positivi lontani dagli ospedali. Si lavorerà per reparti, ognuno con le proprie competenze, ma l'obiettivo sarà unico: stanare il virus dov'è più difficile da trovare, anche ad esempio nelle residenze per anziani ancora non toccate dal contagio. Il lavoro dei Covid team, quindi, si andrà ad affiancare a quello delle Usca (le unità sono tre e curano a domicilio otto persone al giorno), che invece hanno il compito di tutelare i pazienti già malati a casa. La nuova task force dovrà fare di più, cercando i casi positivi sulla strada.

I CONTROLLI

Oltre al lancio dei Covid team, ieri è stata confermata anche la partenza dell'operazione tamponi a tappeto in tutte le case di riposo, Rsa, centri residenziali e semi-residenziali per anziani della provincia di Pordenone. L'attività di test riguarderà anche le sedi degli Ambiti e ad essere controllati saranno in primis gli operatori sanitari. Un occhio di riguardo anche agli ospiti più a rischio.

IL REPORT

Ieri il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha fatto il punto in Consiglio sulla situazione del contagio nelle case di riposo: sono 403 gli ospiti delle case di riposo risultati positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia tra i 3.821 residenti totali nell'area giuliano-isontina, contro i 195 del territorio afferente all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale su 4.046 ospiti e i 71 dell'Azienda sanitaria Friuli Orientale su 1.878 ospiti. In provincia di Pordenone gli unici ospiti contagiati sono quelli della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola: dall'inizio dell'emergenza ne sono stati registrati 60, con 18 decessi. «La Regione ha detto Riccardi - sta lavorando per garantire le migliori cure possibili agli anziani direttamente all'interno delle case di riposo attraverso il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale, provvedendo al loro trasferimento solo quando non è possibile assicurare l'isolamento degli ospiti Covid-19 positivi dagli altri».

OPERATORI SANITARI

Per quanto concerne il personale, dall'inizio della pandemia, dei 13.640 operatori sanitari del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, gli infettati sono 267 ma 39 di loro (il 14,6 per cento) sono già guariti, quindi gli attualmente positivi sono 228, pari al 1,96 per cento del totale dei dipendenti. Tra la dotazione organica delle case di riposo regionali, su 7.500 dipendenti sono stati eseguiti 6.470 tamponi e registrati 287 casi (il 3,83%), di cui i guariti sono 73 (il 25,4%); nello specifico a Trieste sono stati registrati 178 casi. Anche in questo campo, l'area giuliana resta la più colpita dall'emergenza.

A SAN VITO

È già iniziata la sanificazione della Rsa. Si è partiti dalle stanze liberate negli scorsi giorni. Nella struttura ci sono ancora due pazienti in attesa di tampone negativo, dopodiché l'intero edificio sarà libero dal Covid-19. Per quanto riguarda l'Hospice, ieri Riccardi ha confermato le anticipazioni dei giorni scorsi: il reparto di San Vito tornerà alla sua funzione originaria appena saranno dimessi gli otto pazienti attualmente ricoverati. E l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale identificherà una serie di strutture preposte alla gestione nel medio e lungo periodo di pazienti positivi al Covid-19 e di quelli con problematiche correlate a questa patologia, come i casi sospetti e i positivi autosufficienti che non possono rientrare a domicilio.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA