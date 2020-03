OSPEDALE

PORDENONE I primi casi all'ospedale di Pordenone, al settimo piano della struttura e in Medicina. Pochi giorni dopo la positività di una dipendente dell'ufficio personale, ma in quel frangente si parlava della sede dell'Azienda sanitaria al Bronx. Poi è toccato all'ospedale di San Vito, con la positività di un dirigente dell'area medica, di un paziente in Medicina e in seguito di un operatore sanitario. Infine il Coronavirus è entrato anche nell'ospedale di Spilimbergo, colpendo due infermieri e un medico. Questo per quanto riguarda la sanità pubblica, mentre al Policlinico San Giorgio il contagio ha toccato un paziente poi spostato al Santa Maria degli Angeli. E con quattro ospedali su sei interessati da casi di contagio interni, diventa questa la seconda emergenza da gestire dopo quella che riguarda la protezione delle case di riposo.

L'ANALISI

Primo, praticamente tutti i contagi riscontrati negli ospedali sono esterni. Ad eccezione dei pazienti già ricoverati per altri sintomi, la traccia del virus sembra ricondurre alla vita esterna alle strutture delle persone risultate positive. Ma l'attenzione dev'essere posta su quella che da fonti di vertice degli ospedali stessi è definita «un'attenzione minore mantenuta nei primi momenti dell'emergenza». Comportamenti da affinare, perché sino ad oggi sconosciuti. Ed è per questo che ieri si è parlato di un nuovo decalogo di regole da seguire, soprattutto per quanto riguarda il personale che si occupa di pazienti a rischio: riduzione dei contatti tra reparti, turni modulati in modo tale da mettere assieme persone che già lavorano fianco a fianco, limitando il turnover e una serie di norme comportamentali molto strette. In una situazione d'emergenza come quella attuale, un ospedale vittima del contagio interno, infatti, rischia di rimanere monco. E in provincia i casi - tra pubblico e privato - sono già quattro.

IL NODO

Da Pordenone è partita una richiesta alla Regione: si voleva trasformare un ospedale della provincia in uno polo esclusivamente dedicato al Covid. La risposta però è stata negativa. C'è in programma la trasformazione di un secondo ospedale in una struttura esclusiva, ma l'occhio è caduto sulla provincia di Udine. Quella di Pordenone è rimasta fuori.

LA NOVITA

Intanto ieri al Santa Maria degli Angeli è stato allestito, con l'aiuto della Regione, il primo reparto di terapia sub-intensiva dotato di respiratori hi-tech. Si trova nel blocco operatorio e può contare su sei posti. La disponibilità però potrà essere ampliata.

LE DOTAZIONI

Sono arrivati alla sede della Protezione civile del Fvg carichi di dispositivi di protezione individuale per il Sistema sanitario regionale. C'è però ancora molta distanza tra il fabbisogno e l'effettiva disponibilità del sistema. Oltre all'arrivo di tamponi (tremila), si registra anche la fornitura di 104 componenti per respiratori, 6mila guanti monouso, 500 camici pervenuti dalla Francia e 50 termometri reperiti in India: tutti saranno destinati agli ospedali del Fvg.

LE CASE DI RIPOSO

A Castions di Zoppola sono state avviate le operazioni per la creazione della zona rossa, un'area nella quale dovranno essere isolati, in assoluta sicurezza, le persone positive al Coronavirus. Si è al lavoro anche per individuare la foresteria per il personale dipendente, come da piano dell'Azienda sanitaria. A Casa Serena, a Pordenone, si è scelto invece un approccio diverso: niente foresteria, ma utilizzo delle ferie da far smaltire al personale che negli ultimi giorni ha avuto contatti più rischiosi. Al momento nelle residenze per anziani del capoluogo non sono stati registrati casi positivi.

