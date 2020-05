OSPEDALE

PORDENONE Scende la curva dei contagi e cala la pressione sui reparti ospedalieri. Da oltre una settimana il numero di pazienti colpiti dal coronavirus ricoverati al Santa Maria degli Angeli di Pordenone è in lenta discesa. Le persone malate che si trovano nel reparto Covid della terza medica, nella palazzina della Medicina sopra al Pronto soccorso, sono calate a una ventina e ormai da giorni i ricoveri si sono fermati. Mentre sono ancora tre i pazienti, in una situazioni critica, nella terapia intensiva. Una situazione decisamente migliorata rispetto a quella di solo tre o quattro settimane fa. Tanto che la direzione generale dell'Asfo sta pensando a una gestione che porti seppure gradualmente e tenendo alta la guardia sui numeri dei contagi l'ospedale fuori dalla fase più acuta dell'emergenza. E se il numero dei ricoverati si confermerà in discesa nelle prossime settimane i pazienti dell'area Covid potrebbero essere trasferiti in uno dei reparti specializzati in Infettivologia a Udine o a Trieste. Così come la direzione ospedaliera sta ragionando con la Regione sulla possibile creazione di un unico polo regionale della terapia intensiva dove trasferire gli ammalati di Covid -19. Un lento e graduale ritorno a una non ancora facile normalità che potrebbe portare l'ospedale pordenonese a essere Covid-free.

Con i numeri di ammalati in calo anche l'ospedale di Pordenone si prepara ad affrontare una sorta di Fase 2 che coinvolgerà anche l'organizzazione sanitaria. Da lunedì prossimo infatti riprenderà sempre con gradualità in quanto vanno rispettate le regole del distanziamento sociale e della sicurezza anti-contagio l'attività legata alla visite specialistiche e all'attività ambulatoriale. Visite e attività che tranne per le emergenze e per i casi legati all'oncologia che erano stati trasferiti al Cro di Aviano erano state bloccate prima della metà di marzo. Sempre con lunedì riprenderà anche l'attività legata agli interventi chirurgici programmati. Anche questi erano stati sospesi eccezion fatta per i casi di urgenza non rinviabile oltre un mese e mezzo fa. Ma attenzione: la guardia rimarrà comunque molto alta anche perché non è escluso come diversi esperti stanno sottolineando il rischio di una possibile recrudescenza di casi legata alla fine del lockdown e alla riapertura di buona parte delle attività produttive. Gli ingressi al Pronto soccorso, infatti, rimarranno rigorosamente separati e selezionati: all'esterno dell'ospedale rimarrà una delle tende dove continuerà a essere fatto il triage per i pazienti che presentano i sintomi del Covid e sono considerati a rischio. Inoltre, anche con il riavvio di visite e attività ambulatoriali le sale di attesa dovranno essere occupate secondo il criterio del distanziamento sociale e in alcuni casi (dove si lavorerà solo su appuntamento) potrebbero rimanere vuote. Insomma, la parola d'ordine sarà: riavvio ma con un numero di persone limitato in modo da evitare il più possibile code e assembramenti. La direzione sanitaria starebbe anche lavorando al fine di avere un maggiore supporto, per tutto quello che riguarda gli esami e diagnostica, da parte della sanità privata convenzionata. Collaborazione che già normalmente avviene, ma che nella Fase 2 della post-emergenza potrebbe essere implementata. Il riavvio della chirurgia programmata porterà anche alla dismissione dell'area Covid (otto posti letto) che era stata creata in uno dei blocchi operatori e che era gestita dalla Pneumologia. L'ospedale si prepara a un'uscita dal tunnel. Anche se con molta cautela.

