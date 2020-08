OSPEDALE

PORDENONE L'elisuperficie in elevazione dell'ospedale di Pordenone, causa l'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo presidio sanitario in via Montereale, è inutilizzabile. Lo rimarrà fino alla chiusura del cantiere, prevista tra il 2022 e il 2023 Non solo: in più occasioni l'Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, ha indicato quella superficie come «non sicura» per l'atterraggio degli elicotteri del 118. Soprattutto di notte e in presenza di condizioni meteorologiche avverse. I piloti di Elifriulia, l'operatore elicotteristico più longevo in Italia con il quale la Regione ha in essere una convenzione per l'utilizzo dei mezzi di soccorso, sono adeguatamente formati. Sono professionisti a tutti gli effetti e, mediante numerose ore di esercitazione, sono chiamati ad operare nelle condizioni più estreme. Di giorno come di notte. A Pordenone il problema non è di poco conto. L'ospedale si trova in pieno centro città e, in ogni caso, l'elisoccorso dovrebbe volare, prima di atterrare e decollare, tra case e condomini.

I RISCHI

L'elisuperficie ricavata sopra l'attuale ospedale civile, all'altezza dell'ingresso del pronto soccorso, è si alta. Ma, a quanto pare, non svetta rispetto agli edifici limitrofi. Quindi un piccolo errore di valutazione potrebbe essere fatale. A Udine la situazione è più o meno la stessa. La decisione di far atterrare l'elicottero di soccorso a Campoformido, trasportando poi il paziente con l'ambulanza sino al Santa Maria della Misericordia, non è casuale. E' dettata, soprattutto, per ragioni di sicurezza. Negli ultimi mesi la questione elisuperficie a Pordenone si è improvvisamente riaccesa. Pare che il direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni, abbia fatto inviare una lettera all'Aero club Pordenone comunicando la cessazione della convenzione in essere per l'atterraggio dei velivoli di soccorso in Comina.

L'ALTERNATIVA

Lo stesso Polimeni vorrebbe tenere tutto vicino all'ospedale. Se il progetto di realizzare una seconda superficie in elevazione sul nuovo presidio ospedaliero appare irrealizzabile (il progetto iniziale non la prevede), è balenata l'idea di costruirne una nel parcheggio di vial Rotto. Si tratta di indiscrezioni ovviamente, dal momento che ancora una volta il direttore generale dell'Asfo non vuole dire nulla, ma pare che per l'atterraggio dell'elisoccorso si stia pensando ad una sorta di piattaforma sopraelevata. Nessuno prima d'ora aveva contemplato quella soluzione. Gli ex direttori Simon e Possamai (commissario nominato dall'assessore regionale Riccardo Riccardi) si erano infatti espressi favorevolmente per l'opzione Comina dov'era prevista la realizzazione di una pista a norma, sotto il profilo dell'illuminazione, per gli atterraggi notturni. Con l'avvio del cantiere vero e proprio del futuro ospedale (i lavori erano cominciati nel 2018), l'eliambulanza non aveva più potuto utilizzare l'attuale piattaforma sul tetto del padiglione che ospita anche il pronto soccorso. Motivi di sicurezza, legati proprio all'avvio del cantiere e all'installazione di gru piuttosto alte nonché alla grande quantità di polvere che l'elicottero avrebbe sollevato nelle manovre di atterraggio e ripartenza, rendono infatti impossibile l'utilizzo dell'attuale pista.

CINQUE ANNI

Dopo cinque anni di mancato utilizzo - da tempo per le emergenze sanitarie viene infatti utilizzata una zona dell'aviosuperficie della Comina dove l'elicottero arriva e dove avviene la staffetta dei pazienti con le ambulanze del pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli - la struttura rischia di non poter essere utilizzata per l'intera durata dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale. Ora la novità della piattaforma rialzata contro la quale si sarebbero già sollevato perplessità.

Alberto Comisso

