Ospedale, ci saranno più posti

OSPEDALEPORDENONE Approvato e adottato il Pal, Piano Attuativo Locale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5. «Quello del 2018 è sicuramente il Pal più importante che questa direzione ha messo in campo annuncia il direttore generale Giorgio Simon piano in cui sono presenti elementi di sviluppo che caratterizzeranno i servizi dell'Azienda per i prossimi anni. In primo piano - prosegue il direttore generale - c'è il consolidamento del ruolo di hub del presidio Ospedaliero S. Maria degli Angeli di Pordenone con l'avvio della chirurgia...