IL PIANO

PORDENONE La sanità della Destra Tagliamento compie un passo in più per reggere l'urto della seconda ondata. E lo fa mettendo in campo tre operazioni, una delle quali particolarmente dolorosa e non ancora ufficializzata: lo stop temporaneo alle operazioni chirurgiche giudicate non urgenti. Nel piano pandemico, presentato dopo l'estate, l'eventualità era da scongiurare, ma per mettere in sicurezza gli ospedali nelle ultime ore la voce è tornata a circolare, diventando via via sempre più consistente. Ne hanno parlato i vertici dei singoli ospedali della provincia e la decisione sembra sempre più vicina. Si tratterà solo di una delle strategie da mettere in campo per limitare le possibilità di contagio all'interno degli ospedali e allo stesso tempo per consentire al personale di concentrarsi sulla gestione del Covid.

GLI SPAZI

La seconda grande partita la si gioca sul fronte dei posti letto nei reparti Covid diversi da quelli che necessitano di cure intensive. A questo proposito, al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, si sta lavorando per un ulteriore ampliamento. La mossa è in corso di valutazione in queste ore e mira ad aumentare la potenza di fuoco del polo medico principale della provincia, dopo i precedenti ampliamenti che hanno coinvolto la Pneumologia. «La direzione è quella - ha spiegato Michele Chittaro, direttore sanitario dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale - anche se non è ancora stata presa la decisione relativa al reparto da trasformare».

SUL TERRITORIO

In parallelo l'Azienda sanitaria lavora a un terzo obiettivo: dotare il Friuli Occidentale di una seconda struttura a bassa intensità. Una Sacile due, sul modello tracciato dalla trasformazione della Rsa sul Livenza in struttura Covid per pazienti non più gravi ma ancora positivi. È stato valutato, infatti, che in provincia non ci sia attualmente spazio per un vero e proprio ospedale Covid, sul modello di quello in corso di trasformazione a Palmanova. Serve invece una nuova struttura da dedicare interamente ai pazienti in via di guarigione, che altrimenti intaserebbero gli ospedali causando un intoppo sul fronte delle dimissioni rapide.

Si guarda soprattutto all'area della Pedemontana, al momento scoperta e dotata di alcune strutture che i vertici dell'Asfo stanno vagliando.

