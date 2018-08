CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ORGANISMO BILATERALEPORDENONE Confartigianato Trasporti e sindacati uniti per soluzioni che possano dare vantaggi a lavoratori e imprese, pur in una situazione difficile per il comparto, soprattutto in Friuli. Ha questo significato la costituzione della Commissione paritetica regionale dell'Autotrasporto, costituita nei primi giorni d'agosto da Confartigianato Imprese Fvg, Cna Fvg e organizzazioni regionali di Filt-Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. Si tratta di un organismo bilaterale, che nasce per facilitare l'applicazione di contratti...