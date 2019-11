Orecchio mozzato, l'inchiesta penale rinforza l'appello del pm di Federugby

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCURA FEDERALEPORDENONE Qualcosa si muove. La vicenda di Marco Chesani, il rugbista del Pedemontana Livenza Polcenigo che nel dicembre di un anno fa, durante una partita del campionato di C2 contro i Grifoni Oderzo si era ritrovato con un orecchio mozzato da un morso, sembrava destinata in sede di giustizia sportiva a un finale a tarallucci e vino. Il giudice della Federugby aveva assolto Riccardo Amedeus Fabris per insufficienza di prove, condannando per responsabilità oggettiva la sua società a una multa di 500 euro. Con buona pace,...