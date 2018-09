Ore di ansia per Natalino, a casa lo aspettano i tre gemelli e la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SESTO AL REGHENASono ore di ansia e di attesa ma soprattutto di speranza per le sorti di Natalino Paschetto, l'operaio originario di Latisana, ma da una ventina d'anni residente a Bagnarola di Sesto al Reghena, in via Borgo di Sotto, investito ieri pomeriggio da una potente deflagrazione avvenuta nella stazione ferroviaria di Belluno, dov'erano in corso dei lavori. Il botto, che ha fatto tremare la città, ha investito in pieno tre operai che in quel momento si trovavano nel deposito. Tra questi, appunto, c'era Paschetto che lavora per conto...