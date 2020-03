IL RACCONTO

PORDENONE Un silenzio che è una bomba, chiamata a sfondare la prima linea delle difese architettate dal Coronavirus per sfuggire al nostro attacco organizzato. Cala esattamente alle 18, quando l'ultimo rumore che si sente in città è quello delle serrande. Giù tutto, inizia il coprifuoco (virgolette, nella speranza di non dover vedere quello vero), la pochissima gente che aveva frequentato la città se ne va. È uno scenario spettrale, ma è l'urlo della Pordenone che ha risposto tutto sommato in modo disciplinato alla chiamata. Ma per raccontare la giornata più strana vissuta in tempi di pace dalla provincia, bisogna andare di flash-back. Mattino, giorno uno dell'Italia chiusa. Una pattuglia dei carabinieri controlla piazzetta Cavour, a Pordenone. I militari vedono qualche persona passeggiare. «Andate a casa», è il consiglio che danno. C'è chi esibisce il permesso per indifferibili di ragioni di lavoro, chi prende di mira i supermercati (ma con ordine), chi fa la coda (a distanza) nelle farmacie. Ma è quella frase - andate a casa - che fa capire quanto si faccia sul serio. In centro città si moltiplicano le mascherine, chi cammina evita accuratamente i contatti.

Non va tutto liscio, però. C'è ancora chi sfida le regole. «A casa non so cosa fare - spiega una signora a passeggio -, e sono venuta in centro». Il decreto però non dice questo. C'è anche qualche bar della città che tira tardi, sforando anche di più di un'ora il limite delle 18. «Oggi (ieri, ndr) - confermerà poi il Comune - solo ammonizioni verbali». Ma le sanzioni sono pronte. In tutta la provincia sono scattate le segnalazioni sui social network: non più rifiuti, ma assembramenti, ecco il nuovo nemico. E in effetti qualche stortura la si è vista anche da noi. «Non abbiamo paura di uscire, il virus se c'è poca gente si prende meno facilmente», dicono due ragazzi. Non è vero. Affatto. Anche qualche piccolo esercizio del settore della ristorazione ha sgarrato, ma si è trattato di casi isolati. La maggior parte delle persone ha capito cosa si sta affrontando: un nemico invisibile, ma che in casa, se la porta è chiusa, fa tanta fatica a entrare. Così la città, in una notte, è diventata meta di camminatori solitari, lavoratori pendolari a distanza di un metro l'uno dall'altro. Un luogo fatto di silenzi rumorosi, con i lampeggianti blu delle forze dell'ordine a vigilare affinché la battaglia sia condotta da un esercito disciplinato.

Il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove, è positivo al Coronavirus. E ora la giunta del principale comune dell'hinterland attende comunicazioni da parte dell'Azienda sanitaria, così come le attendono i dipendenti comunali che sono venuti a contatto con il primo cittadino negli ultimi giorni. Delle Vedove ha ricevuto il responso del tampone ieri pomeriggio: potrebbe aver contratto il Coronavirus martedì pomeriggio, quando ha partecipato a Udine a un incontro dell'Ausir a cui erano presenti altri rappresentanti degli Enti locali, tra cui nessun altro pordenonese. Da sabato Delle Vedove aveva visto alzarsi la febbre e dopo aver saputo della positività di un funzionario dell'Ausir, si è sottoposto al tampone. Il sindaco di Cordenons sta meglio e rimarrà in quarantena 14 giorni a domicilio. Ieri gli sono arrivati messaggi di solidarietà bipartisan dal mondo politico.

Ieri il Friuli è rimasto ufficialmente isolato dal resto dell'Europa. Sia Austria che Slovenia, infatti, hanno annunciato e messo in pratica l'avvio dei controlli ai confine. La Slovenia, in particolare, ha sigillato le frontiere secondarie.

