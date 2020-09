Guido Lucchini, presidente uscente dell'Ordine dei medici della provincia di Pordenone, è stato confermato nel suo ruolo anche per i prossimi quattro anni. La notizia è stata diffusa ieri in serata al termine della tornata elettorale che aveva interessato la sezione pordenonese dell'Ordine professionale. Hanno partecipato al voto 700 medici, i quali hanno espresso all'unanimità la preferenza per Guido Lucchini, medico di medicina generale e presidente uscente. Inizia così un nuovo quadriennio nel segno della continuità, per uno degli ordini professionali maggiormente sotto pressione a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria. In prima linea sin dall'inizio della pandemia, i medici di base ora sono chiamati a uno sforzo ulteriore vista la riapertura delle scuole.

«I settecento votanti - ha detto il presidente Guido Lucchini - stanno a testimoniare come l'Ordine di Pordenone sia tenuto in alta considerazione da parte dei medici dell'area vasta del Friuli Occidentale. Il compito sarà quello di tutelare tutte le categorie dei medici e i pazienti: la proposta è quella di far diventare l'Ordine un vero e proprio strumento utile a tutti, nonché uno stimolo efficace per la professione e il mondo della scienza tutto. Valori, questi, che mi hanno ispirato durante il mio mandato precedente e che continueranno a farlo anche nel quadriennio che i miei colleghi mi hanno permesso di proseguire nel segno della continuità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

