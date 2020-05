L'ORDINANZA

PORDENONE Fedriga promette: da domani in Friuli tutti più liberi. E lo farà con una nuova ordinanza. Le indicazioni sono chiare: lo sport e l'attività motoria in forma individuale, non solo all'interno del proprio comune ma entro i confini regionali. La possibilità di raggiungere le seconde case - sempre in regione - per effettuare manutenzioni, la pesca in mare o sulle rive di un fiume. Ma anche un fondamentale nulla osta che farà piacere a negozianti e ristoratori, che potrebbero raggiungere la sede delle proprie attività per allestire i locali con distanziatori e altro materiale utile nella fase due. E la spesa, molto probabilmente, la si potrà fare spostandosi anche da un comune all'altro. Sono alcune - le principali - novità dell'ordinanza regionale che oggi sarà firmata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e che entrerà in vigore da domani. Il concetto seguito è uno: infilarsi tra le pieghe del Dpcm nazionale emanato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per ricercarvi il massimo spazio per le libertà individuali dei cittadini.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA

Il testo da firmare c'è, e ieri i margini di manovra sono stati discussi da Fedriga nell'ennesimo vertice a distanza con il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Si parte dall'attività motoria, argomento caldo della quarantena già dal giorno uno di lockdown. Nelle intenzioni di Fedriga c'è l'estensione della possibilità di svolgere attività motoria in forma strettamente individuale non solo entro i confini del proprio comune, ma in tutta la regione. Dovrebbe quindi essere consentito prendere la bicicletta e macinare chilometri, ad esempio. Ma nel testo dovrebbe esserci anche la possibilità di allenarsi individualmente: un concetto valido per professionisti e non. Quindi via libera a sport come ciclismo (non in gruppo), tennis, equitazione, golf e ogni altra attività che non presuppone la presenza di assembramenti. Rientrerebbe tra queste attività anche la pesca, che potrà essere consentita in regione.

GLI SPOSTAMENTI

Sempre nell'ambito del decreto nazionale, Fedriga ha intenzione di concedere ai cittadini del Friuli Venezia Giulia la possibilità di spostarsi per raggiungere le seconde case: l'obiettivo in questo caso non sarebbe il trasferimento, ma lo svolgimento di lavori di manutenzione sino ad oggi vietati. Lo stesso si potrà fare per quanto riguarda le imbarcazioni o i velivoli di proprietà: saranno raggiungibili per lavori da effettuare. Dovrebbe essere nuovamente consentito anche lo spostamento per accudire gli animali da allevamento, come ad esempio i cavalli dei maneggi. In fieri anche il diritto a raggiungere i centri di raccolta differenziata più vicini al proprio comune.

NEGOZI E BAR

La volontà di Fedriga, già comunicata alcuni giorni fa, è quella di approfittare dell'apertura manifestata dal governo in relazione alle aperture differenziate e anticipate nelle regioni a basso contagio. Ma dovrebbe essere possibile solo dall'11 maggio (i negozi) e dal 18 maggio (auspicabilmente bar e ristoranti). Con l'ordinanza che entrerà in vigore da domani, però, l'amministrazione regionale intende concedere ai titolari delle attività commerciali di poter accedere ai propri locali per effettuare lavori, in modo particolare quelli che riguarderanno la messa a norma degli spazi al fine di rispettare le norme sul distanziamento sociale.

LA SPESA

Oggi, secondo il dettato dei decreti nazionali, si può fare la spesa nel proprio comune. L'intenzione di Fedriga è invece quella di inserire nell'ordinanza regionale la possibilità di raggiungere qualsiasi altro punto vendita aperto entro i confini della regione. Cadrebbe quindi uno dei divieti più rigidi (e contestati) della fase uno.

LA PETIZIONE

Prosegue la mobilitazione dei commercianti per convincere le autorità nazionali e regionali ad accelerare il processo di riapertura delle attività. Sta andando verso le 5.400 adesioni la petizione di Confcommercio Fvg In sicurezza, ma ripartiamo avviata sulla piattaforma change.org. Il presidente regionale Giovanni Da Pozzo ha consegnato virtualmente le firme raccolte al presidente Fedriga. «La Regione dichiara il presidente Fedriga, che ha informato Confcommercio di una trattativa aperta con Roma per la ripartenza di negozi e bar/ristoranti in regione, al momento prevista il 18 maggio e l'1 giugno, in tempi più brevi, rispettivamente l'11 e il 18 maggio ha già chiesto con forza al governo di anticipare le riaperture».

Marco Agrusti

