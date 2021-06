Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NUOVA APPPORDENONE In città debutta MyGea, l'applicazione creata dalla società per le gestione ecologiche e ambientali che permetterà ai cittadini di avere sul proprio cellulare o tablet tutte le informazioni utili alla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni serviti da Gea. Diverse le funzioni: si va dal calendario della raccolta (per conoscere giorni e orari è sufficiente inserire comune, via dell'abitazione, attivare le...