PISCINA

PORDENONE Riapertura in settimana per la piscina comunale Daniele Del Bianco di Vallenoncello. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l'assessore al Patrimonio e allo Sport Walter De Bortoli, rispondendo a Nicola Conficoni (Pd) che chiedeva appunto un aggiornamento sulla travagliata vicenda dell'impianto. Appena arrivati abbiamo trovato una piscina che non era proprio adeguata ha ricordato l'assessore e abbiamo investito 400mila euro. Quindi abbiamo fatto ricorso al project financing, che ha portato nella nostra struttura ben tre milioni di investimento. Fra ricorsi e controricorsi siamo arrivati a oggi e possiamo annunciare che in questa settimana, con la presenza del sindaco, apriremo la piscina di Vallenoncello rinnovata, efficiente, rimessa a nuovo. Le chiavi della piscina comunale di viale Treviso erano ritornate al Comune alla fine di agosto, al termine di una complessa vicenda di ricorsi incrociati contro l'esito della gara che si trascinava dal 2016, anno in cui l'amministrazione aveva avviato l'iter per scegliere il nuovo gestore. Nel frattempo, il contratto con il gestore Gis srl era stato oggetto di successive proroghe. La sentenza del Consiglio di Stato del 10 febbraio aveva confermato gli esiti della gara, riconoscendo Arca quale nuovo gestore e intimando a Gis di restituire l'impianto al Comune entro 60 giorni, quindi entro il 10 aprile. Era seguita l'emergenza Covid-19, con la chiusura degli impianti, e una serie di rinvii della restituzione dell'immobile da parte della Gis fino a quello del 24 agosto, dopo il quale il Comune ha imposto con un'ordinanza il rilascio dell'impianto.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA