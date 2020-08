OPERE PUBBLICHE

PORDENONE Cantieri pronti a ripartire, in tutta la città inizia un mese di fuoco. Dopo lo stop di una settimana, concesso dal Comune alle ditte incaricate di eseguire i lavori più importanti del capoluogo, da oggi le ruspe si rimetteranno in moto per affrontare una fine estate e un inizio autunno incaricati di far compiere alle opere pubbliche in corso di realizzazione il passo in avanti decisivo. Il motivo dello stop? Il caldo e i turni incessanti del post-Covid hanno stremato gli operai, e chiudere per almeno sette giorni è diventato inevitabile. È stato però uno stop più breve rispetto a quello a cui si era abituati nelle estati normali, dove per 15 giorni la città si addormentava al sole di agosto. L'obiettivo del Comune, infatti, quest'anno è quello di recuperare le settimane perse durante la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria e soprattutto di liberare alcune strade per l'avvio dell'anno scolastico.

LA RIPARTENZA

Il cantiere più importante che ripartirà già da oggi sarà quello di viale Marconi. Si tratta anche dei lavori che creano i disagi più consistenti alla viabilità del capoluogo. Come già annunciato dal Comune, la strada dovrà essere completamente chiusa al traffico almeno per tre giorni, ma il blocco non scatterà già questa settimana. «Crediamo di imporlo nei sette giorni che si concluderanno il 6 settembre», ha spiegato l'assessore Cristina Amirante. Si riprenderà a lavorare a pieno ritmo anche nel cantiere di piazza della Motta. Al di sotto della piazza rialzata, invece, partiranno ex novo i lavori in via Roma e in piazzetta Pescheria. Si tratterà di realizzare la nuova pavimentazione, ma solamente in piazzetta Pescheria scatterà il blocco totale (i residenti naturalmente potranno conservare il diritto di accesso). In via Roma, invece, si procederà lentamente ma la strada rimarrà sempre aperta al traffico.

VERSO CORDENONS

Un'arteria importante, anche in vista del ritorno a scuola degli studenti (con il conseguente aumento di traffico previsto, specialmente nelle prime ore del mattino) è certamente via Piave. Anche lì riprenderanno le attività del cantiere, ma per il momento non ci saranno nuove chiusure. Nella prima settimana dopo lo stop ai lavori, infatti, l'unica arteria sigillata sarà via Carnaro, mentre il tronco principale della strada rimarrà sempre aperto. Le nuove chiusure scatteranno a partire dal 31 agosto, in concomitanza con il blocco di viale Marconi. Si tratterà di uno stop che riguarderà l'area di via Fauro e via Zara. Dopo la sostituzione della rete dell'acquedotto e di quella fognaria in via Carnaro, è iniziato l'avvicendamento dei quaranta allacciamenti lungo via Piave (verso Cordenons), tra via Carnaro e Sauro. «Solo quando i lavori saranno terminati conferma l'assessore sarà possibile dismettere la vecchia rete dell'acquedotto in cemento amianto, materiale che, in caso di rotture, può causare pericolose voragini nell'asfalto». Contemporaneamente, dall'ingresso del parco San Valentino e sino al confine con Cordenons, cominceranno le operazioni di sistemazione e realizzazione di marciapiedi e ciclabile.

