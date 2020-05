TEST SIEROLOGICI

PORDENONE È arrivato l'ok alla validazione parallela del metodo sierologico sviluppato al Burlo Garofolo di Trieste: sarà del tipo Elisa, cioè basato sul legame tra anticorpi ed enzimi. Un programma destinato in primo luogo alle categorie professionali più a rischio. Tra queste, sono compresi gli operatori delle forze dell'ordine. Nel dettaglio, il test regionale, che riguarderà anche le Forze dell'ordine, verrà effettuato nei prossimi giorni attraverso un prelievo ematico. L'esame servirà a individuare la presenza di anticorpi e quindi a stabilire se un soggetto è stato a contatto con il Coronavirus.

ESAMI E OSPEDALI

Il piano Conte per la fase due dell'epidemia (in questo caso si parla solo dell'aspetto strettamente sanitario) riguarderà anche il Friuli Venezia Giulia e si concretizzerà principalmente grazie al varo di tre operazioni distinte ma connesse: la predisposizione di ulteriori posti di Terapia intensiva, la partenza delle analisi sierologiche per definire una mappa più reale del contagio e la realizzazione di un ospedale Covid ogni milione di abitanti. L'operazione, in Fvg, partirà dai test sierologici affidati alla ditta che ha vinto il bando nazionale: circa 8mila persone in tutta la regione (la precedenza, come anticipato, sarà data agli operatori sanitari) da domani saranno sottoposte al controllo per verificare la presenza degli anticorpi e quindi del passaggio del virus. Per quanto riguarda invece l'ospedale Covid, in Fvg si punterebbe più alla trasformazione di una struttura esistente. Strettamente collegato al mantenimento o alla creazione di reparti dedicati, è il tema delle Terapia intensive. In Fvg oggi la situazione è ampiamente sotto controllo, con soli 5 posti occupati sui 135 disponibili. Dal governo è arrivata la comunicazione relativa allo stanziamento di circa due miliardi di euro per stabilizzare qualcosa come 15mila posti di Terapia intensiva dedicati esclusivamente ai malati gravi di Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Si calcola che i nuovi letti in tutta Italia possano essere 3.600, oltre ad altri 4.200 di sub-intensiva. Non esiste però al momento un piano particolareggiato per le singole regioni.

A PORDENONE

Intanto si avvicina una svolta per quanto riguarda il reparto di Seconda medica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. A breve, infatti, dovrebbero riprendere le dimissioni dall'area toccata da un contagio che non doveva avvenire. Rimarranno bloccate invece le accettazioni, in modo tale da svuotare il reparto e procedere alla sanificazione dell'intera zona. Solo allora si potranno riprendere i normali ricoveri che venivano effettuati prima del contagio numero uno in Seconda medica.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA