Operatori sanitari no vax, sui dati della Regione (circa 5mila mancherebbero all'appello) scende in campo l'Ordine degli infermieri. «I numeri non sono così alti. Risulta - sottolinea il presidente Luciano Clarizia - che una parte di questi erano già vaccinati e non risultava dagli elenchi, tanti avevano contratto il covid e quindi ancora nella fascia dei tre mesi in cui non puoi vaccinarti per immunità post malattia, altri si sono...