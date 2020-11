EMERGENZA CONTINUA

PORDENONE Non cala l'onda d'urto del Covid sugli ospedali del territorio che sono in fortissimo affanno. In particolare al Santa Maria degli Angeli - dove sono stati concentrati i reparti Covid e i ricoveri hanno superato le 160 unità - la situazione è resa molto pesante anche dall'elevato numero di operatori sanitari che si sono contagiati. Medici, infermieri, Oss, tecnici di laboratorio, autisti delle ambulanze: sono sempre di più tra il personale gli addetti che risultano positivi al virus o che si ammalano costretti a casa con il rischio che i reparti a corto di personale subiscano il collasso. È proprio per la carenza di personale che ancora non si è potuto riaprire il reparto della Medicina di Spilimbergo che - secondo i piani di Asfo e Regione - dovrebbe trasformarsi in ospedale Covid per sgravare i reparti di Pordenone che stanno scoppiando. E sempre per carenza di personale (quattro i medici positivi in un solo giorno) il reparto della Neurologia è di fatto blindato. È scattata una sorta di quarantena con la riduzione al minimo dei ricoveri limitati alle urgenze (la direzione ha chiesto la collaborazione di Udine se necessario) e le precauzioni e i protocolli che il personale deve seguire per arginare le infezioni. Un percorso simile a quello che era scattato nell'ospedale di Spilimbergo un paio di settimane fa. Secondo le organizzazioni sindacali il numero degli operatori contagiati negli ultimi tre mesi è di 265 tra infermieri, Oss, tecnici e medici. «I reparti sono decimati, non si riesce più a fare i turni», ribadisce il sindacato.

LE PROTESTE

Intanto in questo scenario di emergenza il giorno dopo il tentativo di conciliazione fallito tra organizzazioni sindacali e direzione generale Asfo - davanti al prefetto - i rappresentanti dei lavoratori si preparano al presidio di protesta previsto per domani mattina al Bronx sotto la sede dell'Azienda sanitaria. Ieri le sigle sindacali che organizzano la protesta hanno diffuso un volantino durissimo rispetto alla direzione generale. Sanità allo sfascio, Polimeni vai a casa. 265 operatori contagiati. Contratti in scadenza il 30 dicembre, assunzioni per il bisogno ordinario non ancora realizzate, operatori sballottati da un reparto all'altro, da un orario a un altro, da una sede ad un'altra. A tutto ciò diciamo no. Quello che il sindacato degli infermieri chiedeva era la proroga fino a giugno dei circa 45, 50 contratti in scadenza. Anziché procedere con il nuovo avviso per le 58 assunzioni previste dall'Asfo che, secondo Cgil, Uil e Nursind, saranno molto difficili da attuare poiché le persone scelgono altre regioni. Inoltre, si era chiesto ai vertici Asfo di trovare il modo per reclutare in tempi rapidi i circa 90 neo-laureati di Pordenone e Udine in Infermieristica che saranno disponibili sul mercato proprio da domani. «Anche su questo - aggiungono le sigle sindacali - abbiamo ottenuto solo una promessa generica a cui non sono seguiti fatti. Mentre a Trieste i neolaureati si sono assunti». Dalla protesta di domani ha preso le distanza la Cisl Sanità. «Oggi è il momento di reagire, di collaborare e di fare fronte comune verso il nemico invisibile. Non è il momento delle posizioni precostituite, della protesta fine a se stessa, degli assembramenti contro gli assembramenti. Domani si tireranno le somme». Ma la direzione è sotto attacco anche dal fronte del sindacato dei medici. Tutte le sigle, sia confederali che autonome, dei medici e dei primari hanno chiesto un incontro urgente alla direzione per affrontare alcune situazioni legate all'emergenza ritenendo inopportuno, in questa situazione, la convocazione della direzione (per il 16 dicembre) su una questione legata a un regolamento sugli orari. «Ci pare che l'emergenza sia un'altra», sottolineano i sindacati dei medici.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA