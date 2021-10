Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un operaio di nazionalità bulgara ieri mattina si è infortunato mentre scaricava rifiuti ferrosi in un container che si trova nel retro della fiera di Pordenone, in via Treviso. L'uomo, 41 anni, dipendente di una ditta tedesca che sta predisponendo lo stand per partecipare all'appuntamento di Sicam, ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa. Non ha mai perso conoscenza, ma aveva battuto la testa e il medico dell'elisoccorso...