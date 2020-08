LA DECISIONE

PORDENONE Uno stop forzato, prima del mese più caldo per i lavori in città. I cantieri del capoluogo si fermano per tutta la settimana, per riprendere solo lunedì, quando terminerà la pausa assegnata dal Comune alle ditte incaricate di rimettere a nuovo alcune zone nevralgiche di Pordenone. Il motivo? Il caldo e i turni incessanti del post-Covid hanno stremato gli operai, e chiudere per almeno sette giorni è diventato inevitabile. Sarà però uno stop più breve rispetto a quello a cui si era abituati nelle estati normali, dove per 15 giorni la città si addormentava al sole di agosto.

L'obiettivo del Comune, infatti, quest'anno è quello di recuperare le settimane perse durante la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria e soprattutto di liberare alcune strade per l'avvio dell'anno scolastico.

Per questo, ad esempio in viale Marconi, si ricomincerà a lavorare da lunedì con tre giorni di chiusura del traffico. Saranno predisposte apposite deviazioni che dovrebbero comunque scongiurare il blocco della circolazione dei mezzi.

Dall'altra parte della città, nel quartiere di Torre, è in atto un altro intervento piuttosto corposo che impegna le forze delle ditte vincitrici degli appalti. Dopo la sostituzione della rete dell'acquedotto e di quella fognaria in via Carnaro, è iniziato l'avvicendamento dei quaranta allacciamenti lungo via Piave (verso Cordenons), tra via Carnaro e Sauro. «Solo quando i lavori saranno terminati conferma l'assessore sarà possibile dismettere la vecchia rete dell'acquedotto in cemento amianto, materiale che, in caso di rotture, può causare pericolose voragini nell'asfalto». Contemporaneamente, dall'ingresso del parco San Valentino e sino al confine con Cordenons, cominceranno le operazioni di sistemazione e realizzazione di marciapiedi e ciclabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

