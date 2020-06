ONORIFICENZE

PORDENONE Domani, lunedì 29, nell'ex convento di San Francesco si terrà la cerimonia della consegna delle Onorificenze al merito della Repubblica Italiana e una per Vittima del terrorismo, conferite dal Capo dallo stato. Due le cerimonie per contrstre la diffusione del virus ed evitare assembramenti. Alle 9.30 riceveranno la benemerenza Armando Cimolai (Cavaliere di Gran croce), Antonio Dibari (ufficiale), Dario Biasotto, Emilio POlichetti, Stefano Izzo, Giandomenico Petocelli e Aurelio Cimolai. Tutti questi riceveranno l'onorificenza di Cavaliere. Sempre alla stessa ora sarà anche premiato Fernando Paiano come vittima del terrorismo. Paiano nel febbraio del 2008 in Afghanistan, nella provincia di Farah con l' equipaggio di cui lui era sottotenente responsabile rimase ferito nel corso di una imboscata. Il Carro Lince sul quale viaggiava esplose su un ordigno. Con lui rimasero feriti leggermente anche gli altri componenti, caporal maggiore Pierpaolo Massaro, Diego Todde, Calogero Mignacca e Simone Formicola.

Alle 11.30, sempre al San Francesco, la seconda parte della manifestazione con la consegna delle onorificenze a Paolo Santin (ufficiale), Antonio Fregolent (ufficiale) e Cinzia Raffin, Stefano Zanut, Licia Colombo, Franco Miracolino Lai, Cesare Serafino, Gianfranco Lusin e Vincenzo Tozzi. Tutti questi saranno insigniti della onorificenza di Cavalieri. Sarà presente, tra gli altri, il prefetto Maria Rosaria Maiorino con il sindaco di Pordenone, Alessando Ciriani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA