Ondata di maltempo Ora trema la montagna

NUOVA ONDATAPORDENONE Le previsioni meteo già da mercoledì erano piuttosto critiche. Tali da fare mobilitare - da ieri - a Pordenone i gruppi comunali di Protezione civile al fine di monitorare e rendere efficienti i sistemi di scarico e deflusso delle acque di rogge e canali. E sempre da ieri è scattato il sistema di sorveglianza continuativa degli invasi delle dighe montane, sia in Val Tramontina che in Valcellina. Nella giornata di tregua di ieri dai bacini montani si è continuato a scaricare in maniera regolare in modo da mettere gli...