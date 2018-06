Onda Communication, la Procura impugna quattro assoluzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPORDENONE La Procura ha impugnato quattro delle sette assoluzioni per la presunta frode fiscale che era stata contestata alla Onda Communication spa, la società di telefonia fondata a Roveredo in Piano da Michelangelo Agrusti. Il giudice Eugenio Pergola aveva assolto tutti rilevando che non ci sono elementi sufficienti per dimostrare la frode: il fatto non sussiste. Con una memoria di una trentina di pagine, il pm Monica Carraturo ha impugnato la sentenza per il presidente di Onda, Michelangelo Agrusti, l'amministratore delegato...