Oncologia, il Cro mostra i muscoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENTRO ONCOLOGICOAVIANO Il Cro mostra i muscoli. Meglio. I numeri. E lo fa proprio nel momento in cui in Regione si sta discutendo del Piano oncologico regionale. Un segnale, insomma, per ribadire che l'istituto oncologico non è secondo a nessuno. Anzi. E i dati lo dimostrano subito: lo scorso anno sono stati eseguiti oltre 2.300 interventi chirurgici (2.313), 453 mila prestazioni ambulatoriali, oltre 20 mila trattamenti di radioterapia e più di 3.600 Pet.IL DIRETTORE«Un evento che ha caratterizzato longitudinalmente l'attività spiega il...