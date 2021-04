Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

REGIONEPORDENONE Le risorse attestate ai Comuni nel corso del 2020 per compensare la diminuzione del gettito Tari, Cosap e Tosap, ma che in fase di rendicontazione non sono state utilizzate, potranno essere spese quest'anno per le stesse finalità o per altri scopi sempre concernenti l'emergenza Covid-19, senza l'obbligo di restituzione alla Regione. Lo ha comunicato ieri, durante la seduta della V Commissione consiliare, l'assessore...