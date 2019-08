CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OLTRE IL CALCIOPORDENONE Per lui la parola chiave, in economia come nel pallone, è sostenibilità del progetto. Giancarlo Migliorini, 56 anni, è stato un calciatore eclettico. Ha cominciato da terzino, poi si è spostato a centrocampo e infine è diventato attaccante esterno. Morale: ha esplorato tutto il campo, in lungo e in largo, perché è un tipo curioso. Già manager aziendale, anche alla corte della San Marco di un Amilcare Berti allora presidente della Triestina, ha appena accettato una nuova sfida: fare il direttore generale nel...