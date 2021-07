Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STORIA INFINITAPORDENONE L'annuncio della conclusione dei lavori risale a settembre del 2020, ma il gattile comunale di via Bassa del Cuc ancora non decolla e così, nei giorni scorsi, scaduto il precedente affidamento del servizio di custodia delle bestiole, ne è stato effettuato un altro in via d'urgenza. Per un anno, o fino a quando il gattile non sarà operativo, per un importo massimo presunto di 20mila euro. Il nodo, questa volta,...