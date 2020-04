IL LABORATORIO

PORDENONE Cinque medici, un biologo e tredici tecnici di laboratorio. È la squadra della struttura di Microbiologia e Virologia diretta dalla dottoressa Rita De Rosa. Dal 9 marzo è uno dei laboratori di riferimento della regione, assieme a Udine e Trieste, per la diagnostica Covid-19. Il laboratorio Hub per il territorio dell'area pordenonese, grazie alla collaborazione di altri professionisti messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina dei servizi, è attivo sulle 24 ore su 24, sette giorni su sette, per rispondere alle esigenze legate all'emergenza. Vengono effettuati fino a oltre 300 test molecolari giornalieri, su tre diverse piattaforme analitiche e in questo periodo sono stati eseguiti oltre 5.000 test con tempi di risposta che vanno dalle 2 alle 12 ore.

«Possiamo anche dare risposta per casi di particolare urgenza anche in due ore - spiega la dottoressa De Rosa - perchè abbiamo a disposizione tre diverse piattaforme analitiche che ci permettono di integrare le varie esigenze. Una di queste è in grado di fornire risposta rapida, tra l'altro è un test rapido su uno strumento che è prodotto da una ditta italiana e la piattaforma è approvata dal ministero della Salute». Come tutti gli altri laboratori, anche a Pordenone cominciano ad esserci criticità relative all'approvvigionamento, soprattutto per quanto riguarda i tamponi di prelievo. «Anche per i reagenti ci sono delle difficoltà - afferma De Rosa - tanto che al momento stiamo valutando la possibile applicazione nella nostra realtà del protocollo di estrazione degli acidi nucleici che sta utilizzando il professor Curcio a Udine, il cosiddetto protocollo della Stefy. Permette di una estrazione di acidi nucleici in modo più rapido ed economico. Dobbiamo valutarne l'applicabilità, perchè ha dei passaggi manuali».

Pordenone sin dal primo giorno è in stretto contatto con gli altri laboratori regionali e viene coinvolto nelle videoconferenze della Direzione centrale della Salute. Il carico di lavoro è notevole. «Nel nostro lavoro ci sono le fasi legate alle malattie infettive, come la fase del picco influenzale, ma non è minimamente paragonabile a quella attuale». In base alla risposta che arriva dal laboratorio un paziente prende un certo percorso. Si parla spesso di falsi positivi o negativi: «Nessun metodo di laboratorio è perfetto - spiega l'esperta -, noi abbiamo scelto metodi che possano essere il più possibile sensibili e specifici. La sensibilità non è sempre del 100%, questo non è detto che sia legato al metodo, esiste anche la fase pre-analitica di campionamento».

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA