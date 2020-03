Sono 306 le persone controllate dalle forze dell'ordine nella giornata di domenica nell'ambito delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Le strade erano deserte. La maggior parte delle persone si è mossa per motivi di lavoro o di assoluta necessità (salute o persone anziane da accudire). Eppure poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti municipali che ormai da settimane monitorano il territorio sono riusciti a intercettate persone che hanno violato il coprifuoco. Nessun caso eclatante, soltanto tante bugie per poter aggirare le limitazioni imposte per impedire che questo terribile momento passi al più presto e tutto possa tornare quanto prima alla normalità. Sono 34 le persone sanzionate, che rischiano di pagare tra i 400 e 3mila euro. Uno dei trasgressori ha anche fornito dichiarazioni false nel tentativo di aggirare la nuova normativa, ma è stato subito scoperto. Altri tre soggetti sono stati denunciati per altri reati. Delle 139 attività commerciali monitorate, tutte sono risultate in regola e servivano i clienti rispettando le distanze di sicurezza ed evitando che nei propri negozi si formassero degli assembramenti. Anche nella giornata di domenica la maggior parte dei trasgressori era di nazionalità straniera, spesso persone che non hanno famiglia o vivono ai margini della società, che spesso si spostano senza rendersi conto del rischio di contagio e delle conseguenze che il Covid-19 rappresenta per gli anziani.

