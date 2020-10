IL CONCORDATO

PORDENONE Il concordato preventivo di Tecnolines Srl, la società pordenonese di via San Daniele, è stato omologato e dal 1. ottobre è diventato definitivo. Si tratta di una procedura in continuità, per la quale è stata costituita la Tecnolines Italia Srl, controllata al 100% da Tecnolines Srl e a cui è stato dato in affitto il ramo d'azienda Italia. Cardine del concordato è l'asta milionaria del 21 gennaio scorso, quando la società turca Mitas Energy, a fronte di un prezzo base di 3,6 milioni di euro, ha acquistato Tecnolines per 9,4 milioni, oltre alla restituzione di un finanziamento soci di 2 milioni 450mila (quindi per un prezzo effettivo di 11milioni 850mila).

Il concordato è stato approvato dall'89,5% dei creditori chirografari (pari a 17,3 milioni su 19,3 ammessi a voto). Il via libera era arrivato anche dalle altre due classi di creditori. Nel corso dell'omologazione il Tribunale ha accertato che l'attivo del concordato pari a poco meno di 16,9 milioni - grazie alla cessione delle quote sociali, al rimborso del finanziamento soci e all'incasso di alcuni crediti, è stato realizzato nella misura dell'80% (circa 13,9 milioni). Il residuo fabbisogno di circa 3 milioni è sostanzialmente costituito da crediti certi per lavori realizzati per Terna.

La percentuale destinata ai creditori chirografari, originariamente limitata al 16%, ha raggiunto il 52,75%. Poco prima di Ferragosto sono stati pagati integralmente i lavoratori dipendenti. Adesso è imminente un riparto che pagherà tutti i privilegiati e la classe chirografaria al 100%, nonchè una consistente parte dei chirografari ordinari. Soddisfatto l'advisor legale Alessandro Da Re, che ha lavorato al piano industriale assieme ai commercialisti Marco Fiorani e Marika Tagliavini di Parma (attestatore il pordenonese Alberto Cimolai). «L'operazione - ricorda - mirava da un lato a salvaguardare e valorizzare quello che di sano c'era in Tecnolines e dall'altro a consegnare, con l'ipotesi della vendita delle quote della newco a terzi, un nuovo futuro e nuove opportunità di sviluppo all'attività grazie all'ingresso di un nuovo imprenditore forte. La particolare costruzione tecnica individuata ha consentito di ottenere questo risultato straordinario, che premia anche i creditori, ben oltre le misure e le tempistiche che sono consuete nelle procedure concordatarie». Commissario giudiziale di Tecnolines è Francesco Dimastromatteo; il giudice delegato è Roberta Bolzoni.

