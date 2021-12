IN AULA

PORDENONE Se la maggioranza si divide, i gruppi di opposizione sono concordi nel bocciare l'aumento dell'Irpef, anche se l'esecutivo accoglie alcuni ordini del giorno. Dichiarato inammissibile, invece, l'odg del Pd sulla sfiducia al direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni. Parla di «un brutto giorno per Pordenone» Nicola Conficoni (Pd), «perché aumentano le tasse e anche perché Polimeni viene salvato dal centrodestra. La città vede diminuire la sua attrattività: un salasso che si poteva e si doveva evitare. Le alternative c'erano: bastava fare delle scelte diverse. Per cinque anni vi abbiamo detto che stavate sprecando risorse e avete pensato soltanto alla vostra rielezione». Accolto l'ordine del giorno della Civica, con la richiesta di spending review: «Non è una valutazione negativa di cattiva gestione precisa Marco Salvador -. Quello che io chiedo è una riqualificazione della spesa, cioè sapere come riorganizzare la macchina amministrativa ed evitare che si giri a vuoto. Un anno di tempo lo abbiamo avuto per costruire un nuovo modo di spesa corrente, un cambio culturale. Per noi è un tabù insormontabile quello dell'addizionale Irpef, ma è un momento di stop rispetto a una collaborazione». Il Bene comune boccia il bilancio definendolo «privo di coraggio, senza investimenti per i giovani, senza misure sufficienti per combattere il cambiamento climatico» e presenta un emendamento, respinto in quanto formalmente non corretto, sulla possibilità di intervenire per non far aumentare l'addizionale Irpef alle fasce di reddito sotto i 28mila euro: «Occorreva evitare alcune spese, ma era possibile- commentano Matteo Antoniel e Lucia Cibin -. Ci rimettono i cittadini. La sensazione è che l'attuale amministrazione abbia necessità di fare cassa per finanziare i troppi lavori ». «Ho sentito parlare di extrema ratio commenta Anna Ciriani (AmiAmo Pordenone) -, ma questa extrema ratio ci doveva essere già quando è iniziata questa pandemia. Mi dispiace che non si sia potuta trovare una soluzione».

Online dalla sala giunta il tradizionale augurio del vescovo, che ha ringraziato i consiglieri per il loro servizio a favore del territorio ed evidenziato i disagi legati alla pandemia: «C'è un tessuto sociale che si sta sgretolando. Sento anche la fatica di una crisi spirituale, ma sono certo che la presenza di Gesù che viene porterà pace e serenità e ci dà forza per superare i momenti di preoccupazione».

