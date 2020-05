LA DECISIONE UFFICIALE

TRIESTE Dalle 18.40 di ieri, è diventato ufficiale: da oggi in Friuli Venezia Giulia riapre (quasi) tutto, con dei passi in avanti anche rispetto al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, perché l'ordinanza firmata ieri (e valida sino al 3 giugno) da Massimiliano Fedriga ha dato il via libera anche alla riapertura di piscine, palestre e autoscuole, tutti settori che il decreto di Giuseppe Conte ha messo ancora in stand-by, fissando il 25 maggio quale data per il riavvio delle attività. In Fvg questa regola non vale, perché prevale il testo dell'ordinanza territoriale. «Abbiamo fatto il massimo, cercando l'accordo e aprendo quante più attività possibile». Restano fuori cinema, teatri ed eventi, che saranno regolati successivamente e comunque entro un mese, come specificato dalla tabella di marcia nazionale.

CHI APRE

Da oggi possono riaprire ristoranti, bar, negozi (anche quelli nei centri commerciali e anche di domenica), parrucchieri ed estetisti, centri benessere (senza sauna, idromassaggio o bagno turco), stabilimenti balneari e spiagge libere, mercati e fiere, musei e biblioteche, agenzie di commercio e immobiliari. Via libera anche alla manutenzione del verde. Ma il vero punto di distacco tra l'ordinanza locale e il provvedimento nazionale riguarda le piscine, le palestre e le attività di scuola guida, che in Friuli Venezia Giulia possono aprire da oggi, in anticipo rispetto ad altre regioni.

CHI ATTENDE

Non c'è stato spazio, invece, per consentire la riapertura di cinema e teatri. L'attività teatrale potrà riprendere, ma solo per quanto concerne il lavoro dietro le quinte. Niente spettacoli. Il margine di manovra concesso alle Regioni, però, favorirà un'accelerazione anche sul fronte degli eventi con un buon numero di persone. Ancora al palo anche lo sport dilettantistico di squadra, come ad esempio il calcio. Mancano ancora le linee guida, sia a livello locale che a Roma.

LA REGOLA DI BASE

Il governo ha dato in mano alle Regioni anche la decisione relativa alla distanza di sicurezza da mantenere all'interno delle attività che riaprono oggi. E l'ordinanza ha stabilito che la stessa dovrà essere di un metro tra le persone. Negli stabilimenti balneari, ogni ombrellone dovrà godere di 10 metri quadrati di spazio, ma tra i bagnanti resterà la distanza di un metro, come nelle spiagge libere. Confermate anche le linee guida per negozi, servizi alla persona, ristoranti e bar: fissata la regola del metro, nei negozi non ci sono limiti agli ingressi (a patto di rispettare il distanziamento), nei ristoranti non ci sono i 4 metri quadrati per ogni tavolo e i parrucchieri non devono indossare la mascherina FFP2 (senza filtro sarà obbligatoria solo per gli estetisti). All'ingresso di tutte le attività che riaprono oggi si potrà essere sottoposti alla misurazione della temperatura. Ma i titolari non saranno obbligati a istituire il controllo.

LE PROTEZIONI

In Friuli Venezia Giulia resta una regola stabilita dalla Regione già un mese fa: all'aperto è obbligatorio proteggersi naso e bocca, meglio se con una mascherina. L'uso dei dispositivi di protezione individuale non è invece obbligatorio se ci si trova in luoghi isolati e non a contatto con altre persone oppure se si svolge attività fisica intensiva. Le multe vanno da 400 a un massimo di 3mila euro.

SPOSTAMENTI

Sono liberi in regione ma per i residenti nei comuni facenti parte del territorio delle ex province confinanti con la regione Veneto, è consentito far visite a congiunti nel territorio delle province confinanti il Friuli Venezia Giulia

Marco Agrusti

