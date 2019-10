Ognissanti, piano di super-controlli nei cinque cimiteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTROLLI ANTIFURTIPORDENONE Potenziati, in vista di Ognissanti, i controlli all'esterno dei cinque cimiteri della città. «I controlli evidenzia Massimo Olivotto, neo comandante della Polizia locale di Pordenone e Cordenons saranno mirati e riguarderanno anche la circolazione stradale. Questo significa che i cittadini vedranno sul territorio, oltre ai carabinieri e alla polizia, anche un maggior numero di vigili a presidio dei punti più sensibili. Personale in borghese? No, questo lo escludo. I nostri agenti saranno rigorosamente in...