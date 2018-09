Ogni mese dieci migranti scappano dalle strutture e spariscono nel nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICAMBIOPORDENONE La fuga dei 40 migranti sbarcati dalla nave Diciotti e ospitati dalla Cei nel comune laziale di Rocca di Papa, è diventato un caso nazionale. Nei giorni caldi segnati dall'avviso di garanzia per sequestro di persona aggravato consegnato nelle mani del ministro Salvini proprio in relazione all'approdo dell'imbarcazione sul suolo italiano, la notizia ha fatto scalpore: fatti sbarcare, ospitati dalla Chiesa, ma evidentemente non intenzionati a rimanere nella struttura d'accoglienza, si sono dileguati. In realtà il fenomeno...