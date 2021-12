MOBILITAZIONE

PORDENONE «Di fronte ad una situazione insostenibile della sanità pubblica in città, come nel resto della nostra realtà provinciale, già evidenziata con la carenza di organici prima della pandemia; con la chiusura, oggi, di interi servizi o riduzione di altri (ospedalieri o territoriali); con le lavoratrici e i lavoratori, pur garantendo il massimo livello di qualità del servizio (e per questo vanno ringraziati e sostenuti, anche nella loro richiesta di cambiare la direzione generale di Asfo), si trovano in grande sofferenza e disagio sovraccaricati nello svolgimento delle loro funzioni; visto che chi governa pensa a tagliare, contrarre servizi e a fare consistenti avanzi di amministrazione, mentre non ha preso impegni chiari per sostenere la sanità pubblica ed anzi auspica l'esternalizzazione di servizi (e soldi) al privato, il comitato per la salute pubblica Bene comune oggi manifesterà di fronte all'ospedale di Pordenone. L'appuntamento è per oggi alle 12 in via Montereale «per far sentire tutto il sostegno a quanti lavorano in prima linea nel settore della sanità locale».

