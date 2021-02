Oggi riaprono al pubblico i musei di Pordenone; il Civico d'arte e la Galleria Harry Bertoia in corso Vittorio Emanuele e il Museo di storia naturale in via della Motta. Le mostre saranno visitabili nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15alle 18 su prenotazione. Al civico in collaborazione con il Craf è allestita la mostra fotografica L'isola della salvezza di Francesco Comello che racconta l'anima di una comunità sorta negli anni 90 in Russia e oggi rifugio per oltre 300 ragazzi. In Galleria Bertoia l'appuntamento sempre di carattere fotografico è dedicato a Fellini Federico il grande seduttore - L'universo femminile nel cinema di Federico Fellini. Dagli archivi di Cinemazero sono state selezionate 100 inedite immagini vintage che raccontano la storia della filmografia di Fellini, in particolare ripercorrono la sua magnifica ossessione, le donne. Al Museo di storia naturale nella rassegna Fragments l'artista londinese Sam Birt presenta i suoi lavori realizzati con frammenti di libri, riviste, giornali, contemporanei o spesso risalenti agli anni '30. Per visitare le mostre la prenotazione è obbligatoria: 0434-392935 per il Museo d'arte e la Galleria Bertoia; 0434-392950 per il Museo di storia naturale; orari dal lunedì al venerdì 9-12 e dal mercoledì al venerdì dalle 15 -17.30. Visitabile anche Paff! lo spazio dedicato al fumetto di Villa Galvani che propone due mostre; Master of black and white di Milton Caniff fumettista degli anni 30 e 40 che ha ispirato le generazioni future e Masters of Marvel & DC con 111 tavole originali di 25 autori della Golden e Silver Age.

