Oggi alle nove Tramonti di Sopra prova a uscire dall'incubo della zona rossa. Ci vorrà ancora del tempo, ma l'operazione che sarà messa in campo dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria servirà a quello: tracciare una mappa dei contagi in uno dei comuni più colpiti della provincia (e della regione) per poi isolare i positivi e fermare la diffusione capillare del virus. I test rapidi a tappeto inizieranno appunto alle nove e si svolgeranno nella sala consiliare del municipio e nella biblioteca. Ieri il vicesindaco Patrizia Del Zotto ha completato le liste dei cittadini da chiamare per far partire l'operazione di screening. E c'è una novità: il tracciamento sarà esteso anche al di là del capoluogo comunale, dove invece è valida in modo esclusivo la zona rossa. I tamponi saranno effettuati anche ai residenti delle frazioni più piccole (attualmente in zona gialla) e allo stesso modo a chi non figura come residente ma a tutti gli effetti vive (spesso convive con il partner) a Tramonti di Sopra. In totale i cittadini contattati che ora attendono il tampone sono 233, contro i 190 previsti inizialmente. Si è deciso quindi di estendere l'analisi per renderla il più capillare possibile. Al momento le persone contagiate sono 23 sui 190 residenti, con rapporto

di poco superiore al 12 per cento. Dei positivi, poi, nell'ultima settimana sono sei quelli ricoverati, tra cui anche il primo cittadino. Oltre al bar e all'agriturismo resta chiuso a Tramonti di Sopra anche l'unico negozio

di alimentari. Per fare la spesa bisogna chiamare la Protezione civile oppure scendere a Meduno. L'unico provvedimento simile in Fvg era stato varato a ottobre per arginare i contagi (soprattutto familiari) nel comune di Sappada, al confine con la provincia di Belluno.

