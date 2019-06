Odio razziale su Facebook, patteggia cinque mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE La frasi contro i profughi, cariche di odio, lasciate sul profilo Facebook Sei di Portogruaro se... sono state sanate dopo un percorso di introspezione, cento ore di lavori socialmente utili, l'astensione dai social network e donazioni alle associazione per i migranti. È così che tre dei quattro utenti di Facebook hanno pagato per aver violato la legge Mancino con l'aggravante in materia di discriminazione razziale. Ieri, come era avvenuto per il portogruarese Roberto Spadotto e il concordiese Gabriele Marian, anche Giuseppe...