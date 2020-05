Dall'inizio dell'emergenza, in Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati 76.060 tamponi, che coprono una media del 4 per cento della popolazione, ben sopra la media nazionale del 2,4 per cento e prossima a quella del Veneto (4,4 per cento). «Analizzando il dato dei tamponi - ha spiegato il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi -, in continuo aggiornamento, su base territoriale da febbraio ad aprile: 35.688 sono stati eseguiti a Udine (103 a febbraio, 8.771 a marzo e 26.814 ad aprile), 17.754 a Trieste (41 a febbraio, 4.085 a marzo e 13.628 ad aprile), 10.563 a Pordenone (17 a febbraio, 3.415 a marzo e 7.131 ad aprile) e 7.385 a Gorizia (16 a febbraio, 1.566 a marzo e 5.818 ad aprile) e quasi 5mila tamponi a persone residenti al di fuori del Friuli Venezia Giulia. Attualmente - ha aggiunto - i laboratori riescono ad elaborare 3.200 tamponi al giorno, ma riusciremmo ad arrivare fino a 4.600 avendo totale disponibilità dei reagenti». Secondo quanto previsto dalla Regione i test vengono effettuati a pazienti sintomatici o con storia clinica o esami radiologici compatibili con il Covid-19. Oltre agli operatori sanitari, il protocollo individua i pazienti fragili, ad esempio quelli in trattamento chemioterapico o cardiochirurgico, ai quali effettuare il tampone periodicamente nel percorso di cura o assistenziale e la frequenza dei controlli. La relazione sull'attività di test in Fvg è stata spiegata durante la seduta di ieri del consiglio regionale.

