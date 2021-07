Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE «Abbiamo abbastanza vaccini per gestire una richiesta che sta nuovamente aumentando. Possiamo garantirli a tutti quelli che vorranno farlo». Il messaggio, congiunto, è firmato dal presidente Fedriga e dal vice Riccardi. Il Fvg ha scorte sufficienti per vaccinare chi in queste ore sta di nuovo prendendo d'assalto i Cup, le farmacie, la app o i call center per l'effetto green pass.Ma l'occasione è anche buona per...