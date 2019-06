Nuovo stadio dell'Atalanta capriate made in Budoia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ECCELLENZABUDOIA La prima delle 37 capriate lunghe tra i 24 e i 37 metri per lo stadio Atleti Azzurri' dell'Atalanta di Bergamo è pronta e parte in questi giorni dallo stabilimento Maeg di Budoia. Le modalità del trasporto eccezionale e il tragitto sono già stati individuati. E sarà poi un flusso costante dal Friuli verso Bergamo per rifornire le squadre di montatori di tutte le 37 capriate con le rispettive 37 colonne, anch'esse di misure straordinarie. In tutto si tratta di 74 grandi pezzi per la costruzione della tribuna in tempo...