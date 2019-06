Nuovo stadio del Pordenone, Lovisa incontra gli imprenditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

sMPIANTO STRATEGICOPORDENONE Mai come in questo caso, si può parlare a ragion veduta di partita. Apertissima, ancora sullo 0-0, se non si vuole abbandonare lo slang sportivo. In realtà l'affare c'entra sì e non con lo sport, perché è la città a giocarsi la faccia. Si parla del nuovo stadio del Pordenone, ovviamente. Un argomento che è sull'agenda del sindaco Alessandro Ciriani esattamente come è presente su quella del presidente del club sportivo, Mauro Lovisa. E proprio in queste ore, archiviata la questione relativa all'iscrizione...