Nuovo park in via Vesalio Il piano oggi in Consiglio

SI TORNA IN AULAPORDENONE Dopo quello per la struttura di viale Dante, arriva in Consiglio il progetto di fattibilità tecnico-economica per un altro parcheggio, questa volta in via Vesalio, nel quartiere di San Gregorio.Il documento sarà una delle quattro delibere all'ordine del giorno nella seduta che comincerà oggi alle 17.30, assieme al riconoscimento delle spese sostenute per l'intervento di somma urgenza in seguito al cedimento stradale di un tratto di via Codafora, l'adesione alla nuova Carta dei diritti della bambina e una modifica...