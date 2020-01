Nuovo park dell'ospedale, di notte è emergenza ghiaccio

IL CASO

PORDENONE Il luccichio è inconfondibile: i cristalli non mentono. È ghiaccio, ed è pericoloso. Le segnalazioni sono arrivate da numerosi utenti che dall'inizio dell'anno hanno utilizzato il nuovo parcheggio dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, tra vial Rotto e via Montereale: il nuovo problema riguarda la formazione di lastre di ghiaccio nelle ore notturne, che complici le basse temperature del periodo non riescono a sciogliersi nemmeno durante il mattino. E il pericolo non riguarda solamente le automobili, ma soprattutto i pedoni che dopo aver lasciato la vettura in sosta si dirigono verso l'ospedale. Tra loro anche molti dipendenti della struttura. Non sono stati pochi, negli ultimi giorni, gli utenti che hanno chiesto un intervento da parte dell'Azienda sanitaria per spargere il sale anti-ghiaccio.

Il nuovo parcheggio dell'ospedale, però, sembra non avere pace nemmeno quando il ghiaccio si scioglie. A distanza di un anno e mezzo dagli ultimi lavori effettuati sulla pavimentazione, infatti, alcune foto che circolano in rete mostrano come qualche piastrella si sia nuovamente spostata dalla sua sede, rialzandosi e creando il classico dislivello. Nell'agosto del 2018 erano stati eseguiti i lavori di modifica della posa delle mattonelle lungo le corsie di marcia e di manovra delle auto e di ritinteggiatura della segnaletica orizzontale. L'intervento aveva comportato l'utilizzo di un nuovo strato di sabbia che non era stata solamente posata lungo le corsie di marcia delle macchina dove era stata compressa e adeguatamente compattata, ma anche su tutta l'area del parcheggio, quindi pure sugli stalli, per consentire che potesse gradualmente riempire eventuali interstizi migliorando la tenuta della posa delle mattonelle stesse. Ma dopo un anno e mezzo, evidentemente, il parcheggio ha di nuovo bisogno di un ritocco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA