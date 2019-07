Nuovo ospedale, lavori all'ultimo piano Il cantiere operativo anche ad agosto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEMPI RECORDPORDENONE Il cantiere per la costruzione del nuovo ospedale in via Montereale non chiuderà nemmeno nel mese di agosto. I lavori - ovviamente il personale delle imprese impegnate si fermeranno per le ferie a turno - stanno proseguendo bruciando le tappe. Nei giorni scorsi le impalcature e le gettate di cemento armato sono arrivate all'ultimo piano, il quinto della struttura al grezzo. Ed è per questo che - come da tradizione quando la costruzione arriva al culmine si fa sventolare la bandiera e anche una frasca - nei giorni scorsi...