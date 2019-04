Nuovo Mediocredito, il bilancio migliora ma resta in rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMO BILANCIOPORDENONE Più 30% di nuovi impieghi nel primo trimestre del 2019 rispetto all'anno precedente, un bilancio 2018 chiuso con un risultato positivo della gestione operativa (cioè ricavi da attività) per 6 milioni e l'auspicio di chiudere il bilancio in parità il prossimo anno, dopo che l'esercizio 2018 è finito con un rosso di 2,4 milioni per eventi straordinari. Un dato che comunque ha rappresenta il 95,34% in meno rispetto a quello del 2017. Sono questi i primi risultati della nuova vita di Mediocredito Fvg, che a luglio...